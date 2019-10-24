المتظاهرون يرفضون كلمة الرئيس اللبناني

رفض المتظاهرون، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، في لبنان، كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون.
فيما أعرب محتجون في مناطق مؤيدة لرئاسة الجمهورية اللبنانية عن استيائهم من كلمة عون، وكان قد دعا عون إلى الحوار مع ممثلين المتظاهرين في لبنان.
دخل الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 أكتوبر، يومه الثامن، على وقع إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج والنزول إلى الشارع.
ودعا المحتجون في مدينة صور، جنوب لبنان، مساء الأربعاء، إلى تجديد التظاهر، اليوم الخميس، كما افترش محتجو طرابلس "شمال البلاد" الأرض ليلا، رافضين الخروج من ساحة النور وسط المدينة الشمالية.
كما أوضح أن الحراك الشعبي مستمر في صور والنبطية جنوب لبنان، ويتسع في الشوف وعاليه والمتن الأعلى "جبل لبنان".
وأضاف أن عددا من المتظاهرين يستعدون لمسيرة تتجه إلى النبطية دعما لمتظاهريها.
وأضاف أن هناك انتشارا كثيفا للجيش في منطقة النبطية التي شهدت أمس اعتداءات على المتظاهرين. ولفت إلى أن عدد من المتظاهرين تجمعوا أمام السراي في المدينة، وعند تمثال الصبّاح.
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