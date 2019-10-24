تعرف على سبب تواجد أحمد حلمي في لندن

صور الفنان أحمد حلمي فيلما وثائقيا من خلال شركة إنتاج إنجليزية حملت اسم "ليبرتي"، لاختيار عدد من النماذج الكوميدية في العالم للحديث عن الفنان الإنجليزي الراحل شارلي شابلن. وانتهى حلمي من تصوير الفيلم الوثائقي خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تسميته "مؤثرون" وسيتم عرضه في عدة مهرجانات دولية. يذكر أن حلمي يعمل على قراءة عدة سيناريوهات سينمائية بمعتمدًا على الكوميديا، لاختيار إحداها لتقديمها قريبًا، بعد تجربته الماضية "خيال مأته"، واتسمت بالشكل الدرامي مبتعدًا عن الجانب الكوميدي كثيرًا.

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