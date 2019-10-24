نشر ناشطون على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور قديمة للمطربة السودانية المثيرة للجدل ريان تمتام ظهرت من خلالها بصورة مختلفة عن شكلها الحالي. المطربة الشهيرة باسم ريان الساتة ظهرت في إحدى الصور بشعر طويل, وظهرت في أخرى وهي متلزمة بارتداء الطرحة التي تركتها مؤخراً. وكتب ناشرو الصور على فيسبوك بحسب موقع النيلين (ريان الساتة أيام الشعر الطويلة). وتابعوا (كانت حسناء فائقة الجمال). Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..نشطاء ينشرون صور قديمة للفنانة ريان الساتة بالطرحة وبشعرها الطويل قبل أن تقصه ويكتبون (كانت حسناء فائقة الجمال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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