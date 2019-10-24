عزة نفس وكرامة عارضة ازياء

انهالت الإشادات من آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على عارضة أزياء سودانية مقيمة بأمريكا تدعى سارة إسحاق، بسبب رفضها مبلغ مليون دولار لعرض ازياء ملابس داخلية، مشيرين لموقفها وقرارها الشجاع الذي يدل على تمسكها بمبادئها رغم الإغراء المادي الذي قدم لها.
فيما عبر بعضهم عن إعجابهم الشديد بها، لأنها ضربت مثالاً قوياً في الأخلاق والتربية التي نشأت عليها وعدم الإنصياع باتباع عادات الغير مهما كلف الأمر.
وبحسب آخر لحظة لم تعلق سارة حول ما حدث، وأوضحت والدتها سلوى محمد الأمين عبر أحد المواقع أن ابنتها تعمل نائب مدير بنك بالولايات المتحدة الأمريكية وعرض الازياء مجرد هواية فقط.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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