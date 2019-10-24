مواطنو الديوم الشرقية: المنطقة أصبحت بؤرة لممارسة الرذيلة والإجرام

رسم مواطنو الديوم الشرقية بالخرطوم صورة قاتمة للوجود الاجنبي بالمنطقة وقالوا انها أصبحت ” بؤرة للممارسة الرذيلة والإجرام “. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة مراجعة أوضاع الاجانب بالبلاد خاصة في منطقة الديوم الشرقية، بالإضافة لوضع حد للظواهر السالبة.

وقال المواطنون إن بعض الأجانب أصبحوا يمارسون الرذيلة بطرق مختلفة وذلك باستئجار المساكن من الأهالي ومن ثم يتم استخدامها في الممارسات غير الأخلاقية، وقال نائب رئيس لجنة التسيير بالديوم الشرقية صديق جوهر لـصحيفة الجريدة

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ان الأجانب أصبحوا يزاولون عمل بيع الخمور بانواعها المختلفة بالمنطقة، مبيناً ان هذه الممارسات تتم على مرأى ومسمع المحلية التي لم تحرك ساكناً، مشيراً الى انهم شرعوا في تقديم عدد من المذكرات بخصوص الأمر الى شرطة ولاية

الخرطوم ومن ثم النظام العام والشرطة المجتمعية واللجان الشعبية إلا ان الوضع تفاقم أكثر، وأضاف ان الأهالي نفذوا حملة لمحاربة الظواهر السالبة بالمنطقة وذلك بانذار الاجانب اصحاب المنازل المشبوهة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)