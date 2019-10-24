شهد مران ريال مدريد الإسباني اليوم أخبار سعيدة نظراً لعودة نجمي الفريق مرة أخرى للتدريبات الجماعية والفردية والتأهيل للمشاركة مع المرينجي.
عاد لوكا مودريتش إلى التدريبات مع زملائه في فريق ريال مدريد يوم الأربعاء ، بينما جاريث بيل تقدم على أرض الملعب لكنه عمل بشكل فردي.
وغاب اللاعبان عن آخر مباراتين لفريقهما أمام ريال مايوركا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم و جالطا سراي في دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن ريال مدريد لديه ثلاث مباريات متتالية في ملعب سانتياغو بيرنابيو وستكون ضد ليجانيس وريال بيتيس في الدوري الاسباني ، وجالطا سراي التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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