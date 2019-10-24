سناب شات تصيل لـ 210 مليون مستخدم يوميا

شهدت سناب شات تحسنًا كبيرًا في نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 209، حيث وصل عدد مستخدمي سناب شات إلى 210 مليون مستخدم نشط يوميًا.

كشفت الشركة عن نتائجها المالية في الربع الثالث من عام 2019 الذي، حيث استمرت سناب شات في تحقيق النتائج الجيدة بنمو نسبته 13% لعدد المستخدمين اليوميين مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وقد حققت بفضل ذلك نموًا مضاعفًا في الإيرادات.

وقد قررت سناب شات خلال العام الماضي الإعلان فقط عن المستخدمين النشطين يوميًا في تقريرها المالي دون عرض باقي الاحصائيات على عكس هذا العام الذي أعلنت عن باقي الاحصائيات لمالية للشركة.

وفي نفس السياق، نمت إيرادات سناب شات بحوالي 50% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة خلال 2018، وذلك من خلال وصول الإيرادات إلى 446 مليون دولار مقارنة مع 296 مليون دولار العام السابق، وعلى الرقم من ذلك، فما زالت الشركة تعاني من الخسائر باستمرار، لكن مع تضييق الفجوة هذا الربع، حيث وصلت الخسائر 227 مليون دولار في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 323 مليون دولار في الربع الثالث من 2018.

ويتوقع استمرار تحسن عداد المستخدمين النشطين يوميًا خلال الفترة القادمة بفضل زيادة مستخدمي التطبيق على نظام أندرويد.