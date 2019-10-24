شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سخر عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً الفتيات من الفنانة مونيكا روبرت بسبب ظهورها كـ(موديل) في عدد من الصور وهي تقوم بعرض فستان “أسود”،وجاءت السخرية من مونيكا بسبب (ضيق) الفستان عليها، الشئ الذي أدى إلى ظهوره بشكل مزرٍ بحسب صحيفة السوداني.

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كانت هذه تفاصيل خبر سخرية واسعة من مونيكا بسبب “فستانها”.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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