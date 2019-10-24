قررت الضرائب الإسبانية معاقبة سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني بغرامة قدرها مليون يورو بسبب التلاعب في الضرائب الخاصة بحقوق الصورة الخاصة به وذلك حسبما أشارت جريدة إل موندو ديبورتيوف.
وذكرت التقارير التي رفعتها المصلحة للأعوام المالية 2012 و2013 و2014 الخاصة بقائد الفريق "الملكي"، استخدم اللاعب شركة مملوكة له "Sermos 32, S.L"، للتنازل عن دخله من الإعلانات حتى يدفع ضرائب أقل بطريقة غير قانونية.
ودفع راموس 500 ألف يورو بالفعل من قيمة الغرامة بالطرق الإدارية، وهي المتعلقة بالقيمة المتلاعب فيها، والعقوبة والفوائد، في الوقت الذي تقدم فيه بطعن على العقوبة بحجة أنه التزم بدفع القيمة المقدرة من جانب مصلحة الضرائب في تفتيش سابق أجرته المصلحة، ولهذا فهو يثق في إلغاء العقوبة، واسترداد القيمة التي دفعها.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة نارية على سيرجيو راموس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.