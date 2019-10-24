بريطانيا تحقق في حادث الشاحنة بمدينة إسيكس

واعتقلت الشرطة السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من أيرلندا الشمالية، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، واحتُجز. داهمت الشرطة التي تحقق في مقتل اثنين من المنازل في المقاطعة، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية.
وقالت الشرطة: "أن المقطورة وصلت إلى أرصفة في إسيكس، جنوب إنجلترا، بعد أن سافرت من زيبروج في بلجيكا وعثر على الجثث بعد ساعة فقط في الساعة 1.40 صباحًا.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه شعر بالفزع من الأنباء وكان يتلقى تحديثات منتظمة حول التحقيق الذي يركز على الاتجار بالبشر.
وقالت الوكالة الوطنية للجريمة إنها تساعد في التحقيق وتعمل على "تحديد واتخاذ إجراءات عاجلة ضد أي جماعات للجريمة المنظمة لعبت دورا في التسبب في هذه الوفيات."
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