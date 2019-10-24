رغم قرار اعتزالها.. إليسا تتعاقد مع شركة جديدة لإدارة أعمالها الفنية في مصر

تعاقدت الفنانة اللبنانية إليسا مع شركة PMG لمالكها منظم ومنسق الحفلات المصري تامر عبدالمنعم، لإدارة أعمالها الفنية في مصر، وتنظيم كافة مناسبات ظهورها، بما فيها الحفلات والمقابلات.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها إنه ”تم التعاقد على حفلين لإليسا في مصر، من المقرر إقامتهما يومي الـ 12 والـ13 من ديسمبر المقبل“، ليكون ذلك بداية التعاون بين الطرفين.

ومن المقرر أن تحيي إليسا الحفل الأول على مسرح مكتبة الإسكندرية، أما الثاني فسيقام على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف البيان أنه ”يتم العمل على تنسيق الحفلين من الآن، كما سيتم العمل على تعاقدات أخرى تُرضي طموحات جمهور النجمة اللبنانية في مصر“.

وكانت إليسا أعلنت منذ شهرين تقريبًا اعتزال المجال الغنائي، على أن يكون ألبومها المقبل هو الأخير في تعاقدها مع شركة ”روتانا“.

ويبدو أن تعاقد إليسا مع الشركة الجديدة، بمثابة خطوة لإنهاء الفنانة اللبنانية علاقتها بشركة ”روتانا“، وبداية استقلالها في أعمالها الفنية المقبلة.