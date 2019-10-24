اتحاد (كومبارس) كرة القدم المريخ في القلب.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

×× حملت الانباء بأن رئيس الاتحاد العام الدكتور كمال شداد قد أمر بتعليق عقوبة اللجنة القانونية و شئون الاعضاء و القاضية بتحويل مجلس المريخ للجنة الانضباط.. كما افادت بأنه طلب من مجلس المريخ تقديم طلب مباشر لمجلس الادارة من أجل اجازة نظامه الاساسي!!

×× إن صحت هذه الانباء فهي لن تخرٌج من حيز ديكتاتورية رئيس الاتحاد و تهميشه الدائم و المتعمد لكل لجانه المعاونة و التي يرأسها نوابه في الغالب!!

×× شداد الذي يهمش نوابه كما جرت العادة يتعامل مع الاتحاد و كأنه ضيعته الخاصة.. فيقرر منفرداً و يفتي قبل الاجتماعات التي تأتي دوماً متسقه مع هواه و ان كان ذلك بلا صبغة قانونية.

×× و ها هو الديكتاتور الذي بلغ من العمر عتياً ينسخ قرار لجنة شئون الاعضاء و يتدخل في صميم مهامها و هي الموكل اليها اجازة الانظمة الاساسية و اعتمادها ليأمر شداد مجلس المريخ بمواصلة الغوغائية و القفز علي لجنته و تهميشها و مخاطبة مجلس الادارة مباشرةً!!

×× فبالله عليكم بماذا نسمي هذا العبث الاداري و بماذا نصفه و رب البيت للدف ضارباً و للخرمجة الادارية و القفز علي الكيانات موجهاً و داعياً?

×× بالله عليكم هل ستشهد الرياضة السودانية أي تطور يذكر تحت ادارة هذا الديكتاتور الهرم?

×× كل العالمين ببواطن الامور يدركون بأن قرون شداد الاستشعارية تتحرك دوماً.. لا ارادياَ.. في كل عمل يهدم المريخ و يقوض بنيانه.

×× شداد لم يكن يوماً عادلاً في أي قضية تمس مستقبل المريخ او تعمل لاستقراره.

×× ما صدر من شداد.. ان صح.. فهو طبيعي.. و لكن ما غير الطبيعي هو ركون لجان الاتحاد لتغولات الديكتاتور!!

×× هل سيصمت البروف محمد جلال علي هذا التجاوز لصلاحياته كما ظل يحدث كل مرة?

×× هل سيتحول مجلس الادارة لكومبارس يبصم علي قرارات شداد الغير قانونية?

×× هل سيتحولون (لكومبارس) في حضرة الخبير الاوحد و العلامة الابرز في قتل القوانين و وأد المؤسسية?

×× الايام القادمة حبلي بالكثير من اتحاد بقايا الكيزان و صنيعة امانة الشباب و الرياضة.

¥ نبضات متفرقة ¥

×× كان من الطبيعي ان يتجرع الفريق الخسارة الاولي لهذا الموسم في ظل الهرجلة الادارية المحيطة به بالاضافة للضعف الفني البائن و الملازم لدكته الفنية.

×× الادارة تركت الفريق و الاهتمام بالدوري و انصرفت للقيام بتعديل النظام الاساسي و ملاواة أمة المريخ.

×× طبيعي ان نخسر.. و طاقمنا الاداري يخرج من قناة ليلج قناة اخري و ليكتفوا (بالورجغة) فقط مهراً لادارة النادي الكبير.

×× و لا شذوذ في فقدان النقاط.. و مدربنا المغمور لا يعرف شيئاً عن التبديل او ادارة الوقت مع ضعفه الفني الذي لا يؤهله لادارة فريق في روابط الليق.

×× مدربنا الهمام وقف متفرجاً علي سلبية خط المقدمة و الذي نتج بدايةً باجلاس العجب (هداف السودان) في الدكة و الدفع بتيري المستسلم للرقابة وحيداً في ظل توظيف النعسان في خط الوسط.

×× المغمور حار به الدليل و فضحته امكنياته المتواضعة و فريقه متأخر في النتيجة منذ الساعة الاولي لتأتي تبديلاته بدايةً من الدقيقة 81 ثم 88 و 91!!

×× اما ان المغمور لم يشاهد هدف الوادي او ظنه هدفا للمريخ.. أو أنه كان محتفظاً بتبديلاته للشوط الثالث الحاسم!!

×× المغمور سحب اكثر لاعبيه حركة و ايجابية (السماني) في الوقت الذي احتاج فيه فريقه العودة لاجواء اللقاء!

×× كما قام بإشراك المهاجم شلش في الدقيقة 91 و كان طبيعياً ان يخرج اللاعب بدون ان يلمس الكرة مرة واحدة!

×× أيعقل ان يكون مثل هذا المدرب المتواضع القدرات مدرباً لفريق بقامة المريخ.. و خليفةً لابراهومه الذي اعاد درع الممتاز?

×× الاكثر ايلاماً هو ان ينال لاعباً بطاقة حمراء بسبب الاعتراضات بعد صافرة الختام!

×× جولتي الفاشر أخطر علي المريخ من مواجهة الامس في ظل وجود هذا المغمور الفاشل و في ظل الغيابات المتوقعة بسبب الطرد.

×× أنقذوا المريخ يا مريخاب قبل ان تستفحل الخسائر و تتمدد.

¥ نبضة أخيرة ¥

تواضع فني.. يشبه الوضع الاداري