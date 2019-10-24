اتحاد (كومبارس) كرة القدم المريخ في القلب.. بقلم امير عوض

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
×× حملت الانباء بأن رئيس الاتحاد العام الدكتور كمال شداد قد أمر بتعليق عقوبة اللجنة القانونية و شئون الاعضاء و القاضية بتحويل مجلس المريخ للجنة الانضباط.. كما افادت بأنه طلب من مجلس المريخ تقديم طلب مباشر لمجلس الادارة من أجل اجازة نظامه الاساسي!!
×× إن صحت هذه الانباء فهي لن تخرٌج من حيز ديكتاتورية رئيس الاتحاد و تهميشه الدائم و المتعمد لكل لجانه المعاونة و التي يرأسها نوابه في الغالب!!
×× شداد الذي يهمش نوابه كما جرت العادة يتعامل مع الاتحاد و كأنه ضيعته الخاصة.. فيقرر منفرداً و يفتي قبل الاجتماعات التي تأتي دوماً متسقه مع هواه و ان كان ذلك بلا صبغة قانونية.
×× و ها هو الديكتاتور الذي بلغ من العمر عتياً ينسخ قرار لجنة شئون الاعضاء و يتدخل في صميم مهامها و هي الموكل اليها اجازة الانظمة الاساسية و اعتمادها ليأمر شداد مجلس المريخ بمواصلة الغوغائية و القفز علي لجنته و تهميشها و مخاطبة مجلس الادارة مباشرةً!!
×× فبالله عليكم بماذا نسمي هذا العبث الاداري و بماذا نصفه و رب البيت للدف ضارباً و للخرمجة الادارية و القفز علي الكيانات موجهاً و داعياً?
×× بالله عليكم هل ستشهد الرياضة السودانية أي تطور يذكر تحت ادارة هذا الديكتاتور الهرم?
×× كل العالمين ببواطن الامور يدركون بأن قرون شداد الاستشعارية تتحرك دوماً.. لا ارادياَ.. في كل عمل يهدم المريخ و يقوض بنيانه.
×× شداد لم يكن يوماً عادلاً في أي قضية تمس مستقبل المريخ او تعمل لاستقراره.
×× ما صدر من شداد.. ان صح.. فهو طبيعي.. و لكن ما غير الطبيعي هو ركون لجان الاتحاد لتغولات الديكتاتور!!
×× هل سيصمت البروف محمد جلال علي هذا التجاوز لصلاحياته كما ظل يحدث كل مرة?
×× هل سيتحول مجلس الادارة لكومبارس يبصم علي قرارات شداد الغير قانونية?
×× هل سيتحولون (لكومبارس) في حضرة الخبير الاوحد و العلامة الابرز في قتل القوانين و وأد المؤسسية?
×× الايام القادمة حبلي بالكثير من اتحاد بقايا الكيزان و صنيعة امانة الشباب و الرياضة.
¥ نبضات متفرقة ¥
×× كان من الطبيعي ان يتجرع الفريق الخسارة الاولي لهذا الموسم في ظل الهرجلة الادارية المحيطة به بالاضافة للضعف الفني البائن و الملازم لدكته الفنية.
×× الادارة تركت الفريق و الاهتمام بالدوري و انصرفت للقيام بتعديل النظام الاساسي و ملاواة أمة المريخ.
×× طبيعي ان نخسر.. و طاقمنا الاداري يخرج من قناة ليلج قناة اخري و ليكتفوا (بالورجغة) فقط مهراً لادارة النادي الكبير.
×× و لا شذوذ في فقدان النقاط.. و مدربنا المغمور لا يعرف شيئاً عن التبديل او ادارة الوقت مع ضعفه الفني الذي لا يؤهله لادارة فريق في روابط الليق.
×× مدربنا الهمام وقف متفرجاً علي سلبية خط المقدمة و الذي نتج بدايةً باجلاس العجب (هداف السودان) في الدكة و الدفع بتيري المستسلم للرقابة وحيداً في ظل توظيف النعسان في خط الوسط.
×× المغمور حار به الدليل و فضحته امكنياته المتواضعة و فريقه متأخر في النتيجة منذ الساعة الاولي لتأتي تبديلاته بدايةً من الدقيقة 81 ثم 88 و 91!!
×× اما ان المغمور لم يشاهد هدف الوادي او ظنه هدفا للمريخ.. أو أنه كان محتفظاً بتبديلاته للشوط الثالث الحاسم!!
×× المغمور سحب اكثر لاعبيه حركة و ايجابية (السماني) في الوقت الذي احتاج فيه فريقه العودة لاجواء اللقاء!
×× كما قام بإشراك المهاجم شلش في الدقيقة 91 و كان طبيعياً ان يخرج اللاعب بدون ان يلمس الكرة مرة واحدة!
×× أيعقل ان يكون مثل هذا المدرب المتواضع القدرات مدرباً لفريق بقامة المريخ.. و خليفةً لابراهومه الذي اعاد درع الممتاز?
×× الاكثر ايلاماً هو ان ينال لاعباً بطاقة حمراء بسبب الاعتراضات بعد صافرة الختام!
×× جولتي الفاشر أخطر علي المريخ من مواجهة الامس في ظل وجود هذا المغمور الفاشل و في ظل الغيابات المتوقعة بسبب الطرد.
×× أنقذوا المريخ يا مريخاب قبل ان تستفحل الخسائر و تتمدد.
¥ نبضة أخيرة ¥
تواضع فني.. يشبه الوضع الاداري
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد (كومبارس) كرة القدم المريخ في القلب.. بقلم امير عوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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