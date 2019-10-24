وزير الصناعة يتنازل للدولة عن مخصصات بآلاف الدولارات

الخليج 365 :

تنازل وزير الصناعة والتجارة في السودان، مدني عباس مدني، عن مخصصات تصل قيمتها إلى 18.350 دولار، وأدعها في الخزينة العامة للدولة.

واستحق مدني المبلغ -طبقاً لوثيقة حصل عليها با_الموقع _ جراء حضوره اجتماعات مجلس سكر كنانة التي يترأس مجلس إدارتها.

وأرفق مدني، مع خطاب التنازل المعنون لوزير المالية، تفاصيل مشاركته في فعالية سكر كنانة.