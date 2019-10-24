أبل تدعم iPhone SE 2 المقبل بشاشة LCD ومعالج هاتف أيفون 8

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، من المتوقع أن تطرح أبل هاتفها مطلع العام المقبل، بحلول الربع الأول من عام 2020 بسعر يصل إلى 399 دولارًا، وقد يكون ذلك بمثابة تغيير كبير فى سعر هواتف أبل.
ووفقا لتسريبات المحلل مينج تشى كو سيبدو هاتف iPhone SE 2 مثل iPhone 8 الذى تم إطلاقه فى عام 2017، إلا أنه سيدعم بشريحة A13 Bionic الجديدة الموجودة فى طرازات iPhone 2019.
على الرغم من أن أبل لا تكشف أبدًا عن حجم ذاكرة الوصول العشوائى لأجهزة أيفون، إلا أن كو قال فهاتف iPhone SE2 المقبل سيكون به ذاكرة وصول عشوائى 3 جيجابايت.
وقد انتشرت الأنباء عن طرح خليفة لهاتف iPhone SE الذى تم إطلاقه فى عام 2015 منذ أوائل العام، حتى أصبح من المؤكد الآن خطط طرح الهاتف الجديد.
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