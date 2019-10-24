شبكة CBS تجدد مسلسل Evil لموسم ثانٍ قبل عرض آخر حلقات الأول

أعلنت شبكة CBS عن تجديد مسلسل Evil للموسم الثاني، وهو العمل الذى يتم بثه في خميس كل أسبوع من بطولة كاتيا هيربرز، مايك كولتر، آصف ماندي، مايكل إيمرسون، كريستين لاهتي، كورت فولر، بروكلين شاك، سكايلار جراي، مادي كروكو ، وداليا ناب.

ويدور مسلسل Evil حول موافقة كريستين بوتشارد، عالمة نفس في الطب الشرعي، على عرض عمل من ديفيد أكوستا، وهو صحفي سابق يبحث عن المغامرة، حيث إنه يدرس ليكون كاهنًا كاثوليكيًا وقد كلفته الكنيسة بتقييم الظواهر غير المفسرة. يعمل أكوستا أيضًا على تعيين بن شاكر، وهو رجل واقعي يتمتع بمهارات النجارة.

وبالتالي فأن أكوستا يستخدم هذه القدرات في الكشف عن مبررات عملية وراء "مسابقات"، وكريستين على يقين من أن العلم يمكن أن يقدم إجابات على كل حادث يصادفه الثلاثي، حتى يلتقون بـ ليلاند تاونسيند رجل شرير يهدد الخطر ويهدد كريستين وبناتها الأربع الصغيرات، وشرع كل من كريستين وديفيد وبن دون ردع في تقييم الأحداث التي لا يمكن تفسيرها لمعرفة ما إذا كان هناك تفسير منطقي أو ما إذا كان هناك شيء خارق، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".

بلغ متوسط ​​الموسم الأول من Evil إلى الان 0.62 في التصنيف الديموجرافي للفئة العمرية 18-49 و 4.04 مليون مشاهد، وسيختتم الموسم الأول من الشر بـ 13 حلقة، وسيعرض أخر خلقاته في 30 يناير المقبل.