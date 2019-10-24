صراع الصدارة يشعل مباراة بارتيزان ضد مانشستر يونايتد في اليوروباليج

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً على بارتيزان بلجراد الصربي في السابعة مساء اليوم بملعب "بارتيزان"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

ويتصدر بارتيزان بلجراد جدول ترتيب المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف المسجلة على مانشستر يونايتد صاحب الوصافة، بينما يمتلك الكمار المركز الثالث برصيد نقطتين، وأستانا الكازاخستاني في المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

وتعادل بارتيزان بلجراد مع الكمار الهولندي بنتيجة 2 – 2 في الجولة الاولى، قبل أن يفوز على أستانا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، في حين تفوق مانشستر يونايتد على أستانا بهدف دون مقابل، فيما تعادل خارج ملعبه سلبياً مع ألكمار الهولندي في الجولة الثانية.

وكانت مباراة الكمار الهولندى، العاشرة على التوالى لفريق مانشستر يونايتد، والتى يفشل فيها تحقيق الفوز، خلال المواجهات التى يخوضها خارج "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد، بجميع المسابقات.

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وتعتبر هذه المرة الأولى الذى يفشل فيها مانشستر يونايتد فى تحقيق الفوز فى 10 مباريات متتالية خارج أرضه، منذ عام 1989.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم الحارس الاسباني دي خيا على الرغم من مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام ليفربول التي أٌقيمت الاحد الماضي بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1/1.

ويغيب عن مانشستر يونايتد أيضاً بول بوجبا بسبب إصابته في الكاحل، كما يتواصل غياب أكسيل تاونزيبي ولوك شاو ونيمانيا ماتيتش.