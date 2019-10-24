الأمم المتحدة: إنشاء "فريق رفيع المستوى" لمساعدة النازحين

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أعلن اليوم إنشاء فريق رفيع المستوى معني بملف النزوح الداخلي".
وأشار حق إلى، أن الفريق سيعمل على زيادة الاهتمام والدعم العالميين بالمشردين، ووضع توصيات ملموسة للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، لتحسين النهج والاستجابة لهذه القضية".
واختتم حق أن: "الأمين العام سيعلن قريبا عن أعضاء الفريق المتوقع أن يبدأ عمله أوائل عام 2020، وأن يقدم توصياته الي الأمين العام خلال عام من اجتماعه الأول".
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