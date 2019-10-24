بعد التحقيق بحوادث متظاهري العراق.. إعفاء قادة عسكريين

أفاد مراسل "العربية"، مساء الأربعاء، بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر أوامر بتكليف وإعفاء عدد من القيادات العسكرية حيث تم تعيين الفريق الركن قيس المحمداوي قائدا لعمليات بغداد على خلفية اقالة الفريق الركن جليل الربيعي.

وأيضاً تم تكليف اللواء علي الهاشمي قائد عمليات الفرات الاوسط، وتكليف العميد عقيل السعدي قائد الفرقة 11 للجيش العراقي وتكليف اللواء جبار الطائي قائد عمليات الرافدين.

جاء ذلك بعد قرار اللجنة المشكلة في التحقيق في أحداث المظاهرات التي راح ضحيتها العشرات من العراقيين والتي أصدرت امرا بإعفاء عدد من القيادات العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء العراقية، أن مجلس القضاء الأعلى شكّل هيئات للتحقيق ‏بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية، وذلك بعد أن أصدرت لجنة التحقيق حول الاضطرابات الأخيرة التي شهدها العراق، والتي أودت بحياة 157 شخصاً، تقريراً مخيبا للآمال.

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وقد كشف التقرير، الثلاثاء، أن ما يقرب من 70‎% من الإصابات استهدفت الرأس والصدر.

من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن السلطات العراقية ارتكبت "انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان" في مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة هذا الشهر راح ضحيتها 149 مدنيا.

وأضافت البعثة في تقرير أن هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين ونفذت عمليات اعتقال جماعية.

وقالت إن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية.