الحكومة اليمنية تتهم "الانتقالي" بتسميم عقول الطلاب بمناهج مناطقية

اتهمت الحكومة اليمنية، مساء الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، بالسعي إلى تغيير المناهج الدراسية بطريقة وصفتها بـ"الهدامة" لفكر الطالب وهويته ووطنيته ومستقبله.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قالت وزارة التربية والتعليم اليمنية، على لسان مصدر مسؤول: "نرفض بشكل قاطع تجاوزات ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتعديه على حقوق التأليف للمناهج والتي هي ملك لوزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا ولا يحق لأي كائن من كان التدخل في حقوقها".

وأضافت: "إن ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتبنيه لتغيير المنهج الدراسي فإنه يشارك مليشيا الحوثي في تسميم عقل الطالب اليمني، ويساهم في التعدي على التعليم بتضمينه الشعارات والأفكار الهدامة التي تؤسس لمزيد من الصراع بين أبناء الوطن الواحد".

وأشارت إلى "أن هناك تشابها بين خطوات الانتقالي والحوثيين الذين بدأوا الانقلاب على الشرعية ثم سعوا لتغيير المناهج، ما يؤكد الخطر المحدق بجيل اليمن المستقبلي".

واعتبرت "غرض المليشيات المسلحة من ذلك غزو أدمغة الطلاب ليكونوا أدوات عنف لتحقيق أغراضهم دون مراعاة أو احترام لكل القوانين والمواثيق الدولية".

وأكدت التربية والتعليم اليمنية، أنها "لن تسمح بتسميم عقول الطلاب وإدخالهم في الصراعات السياسية والمناكفات الحزبية والمناطقية وتفخيخ مناهجهم".