متحدث ألمانى يؤكد دعم بلاده لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

أعلن ستيفن شايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعم بلاده لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث قوله "إن ألمانيا ستوافق على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" غير أنه لم يحدد مدة هذا التأجيل، وتابع "ألمانيا لن تكون سببًا في إفشال خطة تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيوصي بأن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب بريطانيا تمديد خروجها من الاتحاد إلى ما بعد الـ31 من أكتوبر الجاري، من المنتظر - في حالة إقراره أن يكون التأجيل الثالث للبريكست والذي كان مقررًا في البداية أن يتم في أواخر مارس الماضي.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اضطر إلى الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الـ31 من أكتوبر الحالي بعد أن أجبره البرلمان على ذلك.