"أردوغان يواصل قمعه".. أنقرة تعتقل 60 شخصًا تعسفيًا باتهامات جاهزة

أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن أنقرة تواصل سياسة الاعتقالات التعسفية بالتهمة الجاهزة المشاركة فى مسرحية الانقلاب والانتماء إلى تنظيم إرهابى، وهو عضوية حركة الخدمة وغيرها من التهم المعروفة.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن السلطات التركية أصدرت خلال الساعات الماضية قرارات اعتقال بحق 60 شخصًا ضمن تحقيقات حركة الخدمة فى 27 مدينة مركزها قونيا، وتم التوصل إلى هويات 60 شخصًا بدعوى أنهم على علاقة سرية مع طواقم عسكرية معينة فى صفوف الجيش التركى.

وأوضحت صحيفة زمان، أن قرارات اعتقال صدرت بحق المشتبه بهم بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى وتنفيذ أعمال باسم التنظيم والمشاركة ضمن كوادر التنظيم، حيث تتهم السلطات التركية حركة الخدمة بتدبير مسرحية انقلاب عام 2016، بينما تنفى الحركية وتطالب بإظهار أدلة حقيقية على ذلك.

