جوبا تطالب الخرطوم بالضغط علي مشار للمشاركة بحكومة وحدة

قالت "العين الاخبارية" إن مصادر دبلوماسية طالبت حكومة جمهورية جنوب السودان من الحكومة الانتقالية السودانية الضغط علي زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار؛ للموافقة علي تشكيل الحكومة الانتقالية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأشار مصدر فضل حجب اسمه لـ"العين الاخبارية " إلى أن زعيم المعارضة المسلحة لديه تحفظات ومخاوف من فشل الأطراف في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية.

والأحد، قال مشار إنه لن يشارك في حكومة الوحدة المقرر إعلانها نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما يقضى على آمال إحراز تقدم في عملية السلام بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي وصل إلى جوبا؛ لبحث تطورات عملية السلام.

وأضاف مشار أن الأطراف لم تتفق على سبل دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وهو شرط رئيسي في اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي، ولا تعرف كيف يكون بإمكانها تشكيل حكومة دون تحقيق هذا الشرط.

ووقع الرئيس سلفا كير ومشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد.

وأكد وفد مجلس الأمن أن المشكلات التي ذكرها مشار يمكن حلها بحلول الموعد النهائي لتشكيل الحكومة، بموجب الاتفاق في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

من جانبه، قال جيري ماتيوس ماتجيلا سفير جنوب أفريقيا إلى الأمم المتحدة للصحفيين: "ما يطلبه الدكتور مشار ليس مستحيلا تحقيقه في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة لكنه بحاجة لأن يقول الزعماء السياسيون إنهم سيسعون‭ ‬من أجل تحقيقه".

Advertisements

ولفتت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى أن الأطراف لا تزال متمسكة بالموعد النهائي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معربة عن توقعاتها "أن تتحد الحكومة مع المعارضة وتجعل الأولوية لمصلحة شعبها".

واتفق الجانبان في مايو/أيار الماضي على تشكيل حكومة وحدة في غضون 6 أشهر، وبعدها قالا في سبتمبر/أيلول إنهما سيشكلان حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في إطار هذا الاتفاق.

وتوقف تنفيذ الاتفاق لأن الحكومة ذكرت أنها لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لنزع سلاح الفصائل ودمجها في الجيش.

وكان مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية، بقرار من "إيجاد"، وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير ميارديت في 2015.

وتتكون الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" من 8 دول هي: جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا المنضمة حديثا.

ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.

وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.