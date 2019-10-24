شبكة USA تطرح أول تريلر لمسلسل الجريمة The Sinner

كشفت شبكة USA عن أول تريلر للموسم الثالث من مسلسل الجريمة The Sinner، ولم تعلن الشبكة عن موعد محدد، ولكن سيتم بدء عرضه خلال عام 2020.

ويعود الممثل بيل بولمان للموسم الجديد، وانضم إليه مات بومر وكريس ميسينا، ويشمل فريق الممثلين باريسا فيتز هينلي وجيسيكا هيشت وإدي مارتينيز.

خلال الموسم الثالث، سيتحقق شخصية Pullman في ما يبدو أنه حادث سيارة بسيط على سلسلة USA Network، ولكن اتضح أنه لا يوجد شيء بسيط حوله، وتتحد شخصيات ميسينا وبومر لحل اللغز، ويبدو أن شخصية بومر ليست سعيدة على الإطلاق لرؤية صديقه القديم.

الموسم الثالث من The Sinner لا يوجد لديه تاريخ للعرض الأول، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".

Advertisements

كما بدأت شبكة USA عرض الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني " The Purge"، وتدور سلسلة الرعب في الولايات المتحدة الأمريكية المقنسة من الفيلم الذى يحمل نفس الاسم، حيث تكون جميع الجرائم قانونية لمدة 12 ساعة في السنة، ويتضمن الموسم الثاني ممثلين منهم ديريك لوك، ماكس مارتيني، باولا نونيز، وجويل ألين.

ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات مسلسل الرعب The Purge في 15 أكتوبر القادم على شبكة USA Network، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".