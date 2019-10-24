وفي بيان وقعه مستشار وزارة الخارجية كيم كي جوان، قالت الوكالة إنه على النقيض من ترامب، فإن "الدوائر السياسية في واشنطن وصانعي السياسة إزاء كوريا الديمقراطية الشعبية في الإدارة الأمريكية معادية... دون أي مبرر". واستخدم البيان الإسم الرسمي لكوريا الشمالية.
وقال البيان إن كوريا الشمالية سترى "مدى ما تتحلى به الولايات المتحدة من حكمة حتى نهاية العام". وكان كيم قد حدد في وقت سابق مهلة حتى نهاية العام أمام محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء الكورية: كيم وترامب تربطهما علاقة "خاصة" وشعور بالثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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