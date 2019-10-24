مبابى وديبالا ينافسان نجم ليفربول على لاعب الجولة بدورى الابطال

كشف الحساب الرسمى، لدورى أبطال أوروبا، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن المرشحين الأربعة، لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الثالثة من البطولة. واختار الاتحاد الأوروبى، الرباعى كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، أليكس تشامبرلين لاعب وسط ليفربول وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي. وتألق مبابى مع الفريق الباريسي، من خلال تسجيله 3 أهداف "هاتريك"، فى مرمى فريق كلوب بروج البلجيكي، كما سجل سترلينج ثلاثية أخرى مع السيتي فى شباك فريق أتلانتا الإيطالي. وسجل أليكس تشامبرلين نجم ليفربول ثنائية فى مرمى فريق جينك البلجيكي، كما سجل ديبالا ثنائية لليوفى فى مرمى لوكوموتيف موسكو الروسي.

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