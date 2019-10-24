جينك ضد ليفربول.. كلوب يكشف سبب الفوز الكبير في دوري الابطال

وحقق فريق ليفربول الانجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فوزا كبيرا خارج أرضه على مضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بملعب "لومينوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.
وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: " حظينا على لحظات جيدة و بدأنا بطريقة جيدة، كنا في حالة مرونة للغاية وسببنا لهم بعض المشاكل، لكن خسرنا بعض الكرات التي يجب أن لا تخسرها".
أضاف: " أظهرنا للاعبين بعض المساحات التي يجب استغلالها، الهدف الاول كان جميل و الثاني أجمل،, جميع أهدافنا كانت رائعة، لكن تلقينا هدف، وهذا ليس أمرا جيدا".
وأتم :" أعتقد بأن مساعدة اللاعبين على وصول مستوياتهم لمراحل أعلى جزء من عملي".
بهذه النتيجة يحتل ليفربول وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، فى المقابل احتل جينك مؤخرة المجموعة برصيد نقطة واحدة.
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