جينك ضد ليفربول.. كلوب يكشف سبب الفوز الكبير في دوري الابطال

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أسباب الفوز الكبير الذى حققه فريقه على جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وحقق فريق ليفربول الانجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فوزا كبيرا خارج أرضه على مضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بملعب "لومينوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وقال كلوب خلال تصريحاته بعد المباراة: " حظينا على لحظات جيدة و بدأنا بطريقة جيدة، كنا في حالة مرونة للغاية وسببنا لهم بعض المشاكل، لكن خسرنا بعض الكرات التي يجب أن لا تخسرها".

أضاف: " أظهرنا للاعبين بعض المساحات التي يجب استغلالها، الهدف الاول كان جميل و الثاني أجمل،, جميع أهدافنا كانت رائعة، لكن تلقينا هدف، وهذا ليس أمرا جيدا".

وأتم :" أعتقد بأن مساعدة اللاعبين على وصول مستوياتهم لمراحل أعلى جزء من عملي".

بهذه النتيجة يحتل ليفربول وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، فى المقابل احتل جينك مؤخرة المجموعة برصيد نقطة واحدة.