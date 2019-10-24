سيرجيو راموس قائد ريال مدريد يدفع مبلغًا ضخمًا بسبب التهرب الضريبي

كشفت تقارير صحفية دفع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد مليون يورو لمصلحة الضرائب بسبب تهربه من دفع الرسوم في أعوام 2012 و2013 و2014.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن مصلحة الضرائب الإسبانية أثبتت تهرب راموس من دفع حقوق صوره في الأعوام المذكورة سابقًا بواسطة إحدى الشركات الإسبانية من أجل تسهيل حصوله على أرباح من الإعلانات.

وتابعت الصحيفة أن دفاع سيرجيو قد دفع الغرامة في الوقت الذي حكم على نجم ريال مدريد بها في الأيام الماضية لكن لاعب إشبيلية السابق قدم استئنافًا للطعن على قرار مصلحة الضرائب لأنه لا يرى بأنه تهرب من دفع رسوم للدولة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس مثل باقي لاعبي الدوري الإسباني الذين طالبت مصلحة الضرائب بمراجعة بياناتهم في السنوات الماضية لتتأكد من عدم تهربه من دفع الضرائب فيما يخص حقوق الصور والإعلانات.

وكانت مصلحة الضرائب طلبت من راموس جميع الوثائق المتعلقة بشركته خلال الأعوام السابقة، لا سيما 2006 و2007 و2008، وحينها تعرض راموس لعقوبة مالية بسيطة بسبب تهربه من دفع نفقات الإعلانات التجارية وحضوره الأحداث الرياضية.

وبناءً على ذلك، طالبت وزارة المالية راموس بالنقاط الضريبية التي تقدر بـ 20 نقطة، والتي استفاد من خلالها في دفع قيمة ضريبية أقل من القيمة المفروضة من قبل مصلحة الضرائب، أي أنه دفع 25% فقط بدلاً من 45% لأنه اعتمد على امتلاكه شركة خاصة.

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رد راموس

وأصدر راموس بايانا رسميا، للدر على التقارير الصحفية جاء فيه: ”بالنظر إلى المعلومات الخاطئة التي نُشرت مؤخراً، أود التأكيد على ما يلي، أعلن دائماً عن دخلي المالي، لدي طاقم من المستشارين المحترفين الذين يقومون بتحليل وإدارة وحل جميع المسائل الضريبية الخاصة بي“.

وأضاف: ”ملتزم بكل المعايير التي تطلبها مصلحة الضرائب بشكلٍ تام، لقد أبلغتني مصلحة الضرائب عن تغيير المعايير، والذي حصل مسبقاً والتي استوفيتها تماماً وهي غرامة مالية وليست جريمة جنائية“.

وختم راموس بيانه: ”ونظرا لاعتراضي على تغيير قوانين ومعايير مصلحة الضرائب ومرة أخرى بمجرد دفع الغرامة الإدارية لقد مارست حقي في الطعن على القرار“.