وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة أكتوبر في مصر بلاغًا باختفاء فتى يبلغ من العمر 16 عامًا بشكل مفاجئ وعدم العثور عليه منذ عدة أيام.
وكشفت التحريات أن ابنة عم المجني عليه وراء الواقعة، حيث أقدمت على ذلك للتخلص من رغبة أسرتها في إجبارها على الزواج منه، خصوصًا أن هناك علاقة عاطفية تربطها بشاب آخر.
وأفادت التحقيقات بأن الفتاة اتفقت مع حبيبها و3 شباب آخرين على خطف ابن عمها وإخفائه داخل شقة بمنطقة أكتوبر وطلبت فدية من عمها.
وتمكنت الشرطة من القبض على الفتاة والشبان الأربعة، وبمواجهة الفتاة اعترفت أنها ترفض الزواج من ابن عمها، ومع إصرار أسرتها لجأت إلى فكرة خطفه لصرف نظرهم عن الزواج.
وقالت إن عمها استولى على ميراثها ففكرت في طلب فدية لإطلاق سراح نجله، لكن الجهات المعنية حررت محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة مصرية تقدم على فعل غريب للتخلص من ابن عمها الراغب بالزواج منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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