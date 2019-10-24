خسارة فادحة لـ "بيورن لوثبروك" في الملامح الجديدة الموسم الجديد من Vikings

كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والأكشن الشهير Vikings، عن ملامح جديدة للموسم السادس المرتقب من المسلسل الحائز على تقييم 8.6 عبر موقع imdb الشهير.

وظهر في مقطع الفيديو الذي بلغ 30 ثانية، خسارة فادحة لقوات بيورن لوثبروك على شواطئ أحدى المدن الساحلية التي أغار عليها بواسطة قوات شقيقة التي قامت بمهاجمته على الشاطئ.

مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.