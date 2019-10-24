وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الحكم القضائى يأتى تعقيبا على طلب "الرقابة الأمريكية"، وهى منظمة رقابة أخلاقية خاصة، إلى الخارجية الأمريكية لتحصل على وثائق متعلقة بمحامى ترامب رودى جوليانى وكبار مسؤولى الخارجية فيما يخص أوكرانيا، وذلك بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضى كريستوفر كوبر حكم، اليوم الأربعاء، بأن السجلات التى سعت إليها "الرقابة الأمريكية" ذات أهمية عامة ويجب على وزارة الخارجية البدء فى الكشف عن الوثائق خلال 30 يوما، موجها نصيحة إلى المنظمة الرقابية الخاصة بالاجتماع مع الخارجية الأمريكية لتحديد طلبهم بشكل أكثر.
وقال المدير التنفيذى فى "الرقابة الأمريكية" إنه رغم العرقلة المستمرة فى الكونجرس بشأن تلك الوثائق، باتت إدارة ترامب ملزمة بإصدار تلك السجلات، مؤكدا على أهمية هذا النصر للشعب الأمريكى الذى لديه الحق لمعرفة الحقائق المحيطة بقضية أوكرانيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تستجب على الفور لطلب التعليق على الحكم القضائى.
يأتى الحكم بعد أسابيع من إطلاق الديمقراطيين فى مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس الأمريكى التى تتمحور حول شكوى من مجهول تتهم ترامب بالضغط على أوكرانيا للتحقيق فى المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن ونجله هانتر بشأن ادعاءات فساد ليس لها أساس بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم قضائى يُلزم الخارجية الأمريكية بشأن الوثائق المتعلقة بعلاقات ترامب مع أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.