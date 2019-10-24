حكم قضائى يُلزم الخارجية الأمريكية بشأن الوثائق المتعلقة بعلاقات ترامب مع أوكرانيا

أمهل قاضى أمريكى، أمس الأربعاء، وزارة الخارجية الأمريكية، 30 يوما لبدء تسليم الوثائق المتعلقة بعلاقات الرئيس دونالد ترامب مع أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الحكم القضائى يأتى تعقيبا على طلب "الرقابة الأمريكية"، وهى منظمة رقابة أخلاقية خاصة، إلى الخارجية الأمريكية لتحصل على وثائق متعلقة بمحامى ترامب رودى جوليانى وكبار مسؤولى الخارجية فيما يخص أوكرانيا، وذلك بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضى كريستوفر كوبر حكم، اليوم الأربعاء، بأن السجلات التى سعت إليها "الرقابة الأمريكية" ذات أهمية عامة ويجب على وزارة الخارجية البدء فى الكشف عن الوثائق خلال 30 يوما، موجها نصيحة إلى المنظمة الرقابية الخاصة بالاجتماع مع الخارجية الأمريكية لتحديد طلبهم بشكل أكثر.

وقال المدير التنفيذى فى "الرقابة الأمريكية" إنه رغم العرقلة المستمرة فى الكونجرس بشأن تلك الوثائق، باتت إدارة ترامب ملزمة بإصدار تلك السجلات، مؤكدا على أهمية هذا النصر للشعب الأمريكى الذى لديه الحق لمعرفة الحقائق المحيطة بقضية أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تستجب على الفور لطلب التعليق على الحكم القضائى.

يأتى الحكم بعد أسابيع من إطلاق الديمقراطيين فى مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس الأمريكى التى تتمحور حول شكوى من مجهول تتهم ترامب بالضغط على أوكرانيا للتحقيق فى المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن ونجله هانتر بشأن ادعاءات فساد ليس لها أساس بعد.