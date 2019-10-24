أصبح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تسجيل 3 أهداف فقط، ليعادل الرقم التاريخي للاسطورة ستيفن جيرارد، الهداف التاريخي للريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأحرز محمد صلاح هدفه الـ18 اليوم فى شباك جينك البلجيكي، خلال المباراة التى انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويتصدر الأسطورة ستيفين جيرارد قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في المسابقة الأبرز في القارة العجوز برصيد 21 هدف، وإذا سجل صلاح 3 أهداف سيعادل رقم جيرارد. ويحل النجم السنغالي ساديو ماني فى المركز الثالث برصيد 16 هدفا، فيما يحتل البرازيلي روبرتو فيرمينو المركز الرابع برصيد 14 هدفا. بهذه النتيجة يحتل ليفربول وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، فى المقابل احتل جينك مؤخرة المجموعة برصيد نقطة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 أهداف تفصل محمد صلاح عن لقب هداف ليفربول بدورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.