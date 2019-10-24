إستمرار الارتفاع في أسعار البصل

الخليج 365 : كشف تجار البصل بالريف الشمالي بأمدرمان لـ(السوداني) أمس، عن حدوث زيادة كبيرة في سعر جوال البصل بسبب الندرة، وقال مورد بصل بأمدرمان محمد حسن إن إردب البصل بلغ (10) آلاف جنيه أما سعر الجوال (5) آلاف جنيه بدلاً عن (3) آلاف جنيه، عازياً سبب الارتفاع لارتفاع تكلفة الإنتاج من تقاوي وأسمدة ، وتوقع محمد دخول إنتاج موسم الخريف وطرحه بالأسواق ما يقلل من الزيادة الكبيرة التي تشهدها الأسواق حالياً.

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