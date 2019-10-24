الجيش الليبي: سندخل طرابلس خلال أيام

صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، أن الجيش سيدخل العاصمة طرابلس خلال أيام.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي، بث مقطتفات منه موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، إن "شرعية عمليات الجيش مستمدة من الشعب الليبي، وأن عملية الكرامة صارت رمزا للوطنية داخل ليبيا وخارجها. نحن أمام مهمة تاريخية تنفّذ في إطار القانون".

وأضاف "الأموال القطرية والتركية دمّرت العاصمة طرابلس، وهدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة".

وتابع المسماري "هناك حملة إعلامية كبيرة جداً تستهدف قوات الجيش الليبي".

وذكر "نعمل على الوصول إلى تنظيم انتخابات حرّة تلبي تطلعات الشعب الليبي".

وقال: "سنحاسب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أمام الشعب الليبي".

