وقال المسماري في مؤتمر صحافي، بث مقطتفات منه موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، إن "شرعية عمليات الجيش مستمدة من الشعب الليبي، وأن عملية الكرامة صارت رمزا للوطنية داخل ليبيا وخارجها. نحن أمام مهمة تاريخية تنفّذ في إطار القانون".
وأضاف "الأموال القطرية والتركية دمّرت العاصمة طرابلس، وهدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة".
وتابع المسماري "هناك حملة إعلامية كبيرة جداً تستهدف قوات الجيش الليبي".
وذكر "نعمل على الوصول إلى تنظيم انتخابات حرّة تلبي تطلعات الشعب الليبي".
وقال: "سنحاسب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أمام الشعب الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: سندخل طرابلس خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.