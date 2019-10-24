أمريكا تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الشعب اللبناني "غاضب بحق" من حكومته لرفضها معالجة الفساد، وأن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين باتخاذ إجراء، مضيفاً أن واشنطن تدعم حقهم في التظاهر السلمي.
واجتاحت لبنان مظاهرات غير مسبوقة، أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع، احتجاجاً على سياسيين يعتبرونهم مسؤولين عن الفساد والهدر في دولة مثقلة بالديون، وتئن تحت وطأة أزمة اقتصادية.
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