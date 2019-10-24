أول تعليق من وزير الخارجية السعودي الجديد

شكر وزير الخارجية السعودي الجديد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، على تعيينه في منصبه الجديد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أول تصريح لفيصل بن فرحان الذي نوه فيه برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030ـ.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من ابراهيم العساف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

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ماذا قال فيصل بن فرحان عن سلفه العساف؟

كما وجه وزير الخارجية الجديد شكره وتقديره لسلفه إبراهيم العساف.

وأعرب فيصل بن فرحان عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة وخدمة مصالح الشعب السعودي.