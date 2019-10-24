اليمن.. اتهامات لمسؤول حوثي باحتجاز 66 صيدلانيًا

ورفعت النقابة شكوى إلى النائب العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي نبيل العزاني، ضد مدير عام مكتب الصحة في صنعاء مطهر عباس المروني، على خلفية ”إغلاق مئات الصيدليات في صنعاء، واحتجاز 66 صيدلانيًا الأسبوع الماضي“.
وقالت النقابة إن ”المروني استغل سلطته في النيل من خصومه، ومخالفة معايير وشروط التفتيش الواردة في قانون الصحة العامة، وحدى به الأمر لانتداب أطفال ومراهقين من أقاربه لمهام الرقابة والتفتيش على المنشأة الصيدلية“.
وأشارت إلى ”احتجاز 66 صيدلانيًا دون علم النيابة العامة المختصة، وعدم إحالتهم لنيابة المخالفات ذات الاختصاص النوعي للتحقيق في صحة ادعائه، ومخالفته قانون الإجراءات اليمني في الإجراءات التي اتبعها في الضبط والتحريز“.
وكانت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثين، أغلقت 423 صيدلية بصنعاء بحجة ترتيب الأوضاع الدوائية، وفرضت عليها مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى ”مخالفات“ لإعادة فتحها من جديد.
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