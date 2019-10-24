دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد للتبرع بيوم عمل تثير جدلًا واسعًا

أثار الرئيس التونسي الجديدن قيس سعيّد، في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية، جدلًا واسعًا، بعد أن قدم مقترحًا بتبرع الموظفين شهريًا بيوم عمل على مدى 5 سنوات لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وعبر ناشطون عن استيائهم من حديث قيس سعيّد عن تبرع الموظفين بيوم عمل لمدة 5 سنوات في أول خطاب له كرئيس رسمي لتونس، معتبرين أن هذا الحديث شعبوي ويغذّي الفساد في تونس.

وطالب عدد من التونسيين قيس سعيّد، بضرورة فرض ضريبة استثنائية على رجال الأعمال، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، وإيجاد حلول جذرية للتهرب الضريبي، بدل اللجوء إلى الموظفين والفقراء لإصلاح ما أفسدته الأحزاب الحاكمة والحكومات المتعاقبة على تونس في السنوات الأخيرة.

وقال الناشط السياسي أنيس الحجري في تدوينة نشرها على ”فيسبوك“، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان يجب أن يتجنب في خطابه مسألة التبرع بيوم عمل، وإن كان قصده الاستعداد للمساهمة“.

وتابع قائلًا “ شخصيًا أرفض ذلك إذا لم يُحارب أخطبوط الفساد من الأحزاب وكبار مسؤولي الدولة ومسألة الأجور المنتفخة“.

من جهة أخرى، أكد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قيس سعيّد توجه إلى الطبقة الفقيرة لدفع ديون تونس، في الوقت الذي كانوا ينتظرون منه إنصافهم، واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ضعف المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار التي أنهكت البسطاء في تونس.

وقال آخرون إن قيس سعيّد مطالب باستعادة الأموال المنهوبة في الخارج والوقوف بحزم في وجه المهربين ورجال الأعمال الذين يجمعون ثرواتهم على حساب قوت الفقراء.

Advertisements

بدوره، قال الإعلامي التونسي، برهان بسيّس، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لم يقترح لا قرار ولم يقرر أي شيء… هو فقط وصف استعدادًا لدى بعض التونسيين الذين اتصلوا به من الخارج والداخل للتبرع بيوم عمل طيلة خمس سنوات“.

وتابع قائلًا ”أعتقد أن هذا الأمر إن تحول فعلًا الى قرار سيكون القبول بالنفير الجماعي للذهاب لتحرير فلسطين أسهل كثيرا من قبول قرار التبرع!“.

وردًا على ما قاله قيس سعيّد، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن أكثر من قدموا تضحيات هم العمال والموظفون، قائلًا ”لماذا التوجه دائمًا للحلقة الضعيفة؟ لنبدأ بالمتهربين من الضرائب والمهرّبين وناهبي الثروات“.

بدوره، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، في تدوينه نشرها عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، إنّ الاقتطاع من أجور الأجراء (الموظفين العموميين) هو سرقة مضيفًا ”إلا في صورة ما تم التبرع بشكل شخصي ودون ضغط“.

وأردف ”ابحثوا عن أموال تونس في جيوب المهربين والمتهربين، ابحثوا عن أموال تونس في الثروات المنهوبة، دققوا الديون وستجدون طريقة لاستخلاصها“.