السعودية.. السجن 4 سنوات و200 ألف غرامة للحوادث المتعدية والمفرطة

أكدت النيابة العامة السعودية أن عقوبة الحوادث المرورية المتعدية أو المفرطة ستكون السجن 4 سنوات و200 ألف ريال غرامة.

وأوضحت النيابة في تغريدة لها على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن كل من يرتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا، وهو يقود سيارته تحت تأثير المسكرات والمخدرات والمؤثرات العقلية، أو التفحيط، أو عكس السير، أو تجاوز إشارة المرور وهي حمراء، ونتجت عن ذلك وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منهما، أو حتى إصابة تزيد فيها مدة الشفاء على 15 يوما، فإنه يعاقب بالسجن 4 أعوام ودفع غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

وبينت أن ذلك يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

كما أكدت أيضا أن حق ملكية السيارات مصان شرعا ونظاما، وأُسبغت لجانبه الحماية الجنائية.

وأفادت بأن حماية السيارة تمتد إلى كل جزء منها وما هو بداخلها، وشددت على أن الإخلال بذلك موجب للمساءلة الجزائية وتعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة الموجبة للتوقيف.