العاهل البحريني يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت حول العلاقات الثنائية

تسلم العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حول العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمى والدولى والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن الملك حمد، تسلم الرسالة خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حيث بحثا مجريات الأحداث فى المنطقة وأهم المستجدات إقليمياً وعالمياً إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب العاهل البحرينى عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مؤكداً أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء لدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولمواجهة التحديات التى تمر بها المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة ويلبى تطلعات الشعوب، مشيدا بالدور الريادى الذى يضطلع به الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى تعزيز العلاقات الثنائية، ومساعيه لدعم مسيرة العمل العربى المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية والحفاظ على مصالحها وأمنها.

ومن جانبه، أعرب الشيخ صباح الخالد، عن اعتزازه بجهود العاهل البحرينى فى ترسيخ علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين، مثمناً المواقف الأخوية التاريخية المشرفة لمملكة البحرين وشعبها تجاه دولة الكويت.