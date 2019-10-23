عاجل.. الجيش الليبي يكشف عن هدف عملياته في طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن هدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة، وفقًا لما افادت به "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

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