مجلس المريخ ينفذ أسرع إقالة لمدرب

الخليج 365 : أصدر مجلس إدارة نادي المريخ قرارا بتكليف جمال أبو عنجه المدرب العام وحامد بريمة مدرب الحراس بالإشراف على مباراتي الفريق أمام هلال ومريخ الفاشر وهو ما يعني ضمنيا إقالة الجزائري آيت عبد الملك الذي قاد الفريق في ثلاث مباريات فقط في بطولة الدوري الممتاز ومباراة وحيدة في بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية،وتعرض المريخ للخسارة في مباراتين وتعادل في واحدة وكسب مثلها،وتولى الجزائري المهمة خلفا للكابتن إبراهومة. المادة السابقة الهلال يُصالح جماهيره بثنائية في شباك الأهلي شندي

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