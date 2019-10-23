لا للحجر على الافكار والاراء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى ظل النظام البائد وكما هو الحال فى العديد من بلداننا العربية والاسلامية يضيق الناس – حكاما ومحكومين الا من رحم ربي – بالرأى الآخر فلايحتملون قولا مخالفا ولا رؤية مغايرة للسائد عندهم فتراهم يحاربون الافكار بالحجر عليها والتضييق على القائلين بها ، وكثيرة هى الجهات التى عانت من تضييق الحكم عليها فهناك الاخوان الجمهوريون والشيعة وحزب التحرير وقد كانت السلطة تضيق بهم ولا تكلف نفسها عناء الحوار معهم ولا تجد فى نفسها حرجا من منعهم نشاطهم الفكرى والثقافى وترفض ان يعملوا على ايصال فكرتهم الى الناس فى اسلوب ينم عن جهل وضيق بالاخر وعدم مقدرة على حوار المخالف الامر الذى لايمكن القبول به فى حكومة الثورة وبعد التغيير الذى شهدته بلادنا وقد جاء بعد تضحيات جسام ومهر غال قدمه الثوار لينعتقوا من ظلم واستبداد الانقاذ وينالوا الحرية التى ينشدونها وعليه فلا مجال للتسامح امام اى دعوات للاقصاء ومحاربة الافكار

وقد تابع الناس الاعتداء المؤسف على جناح الحزب الجمهوري ومؤلفات الأستاذ محمود محمد طه فى معرض الخرطوم الدولى للكتاب فى دورته الحالية وما حدث مع الجمهوريين سبق ان تم مع الشيعة الذين هوجم جناحهم فى معرض الكتاب فى احدى السنوات وقام بعض المهوسين بالتأليب على المعرض يومها كما حدث اليوم مما ادى لاغلاق الجناح وكان ذلك ايام الانقاذ حيث الاستبداد والسطوة والتعالى على الاخرين بدون وجه حق ومنعهم من حقهم المشروع فى التعبير عن رأيهم والتعريف بانفسهم لكن ما لايمكن تصوره ان يكون ذلك قد وقع فى العهد الديموقراطى والحكم المدنى والوثيقة الدستورية مما يشكل هزيمة للثورة وتآمرا عليها يستوجب التصدى له وايقاف المهووسين عند حدهم ومنعهم من التعدى على غيرهم.

لسنا هنا بصدد نقاش الفكر الجمهورى وبيان مدى اتفاقنا واختلافنا معه ، كما اننا ليس بوارد نقاش الفكر الشيعى وبيان نقاط الالتقاء والاختلاف معه وانما الحديث عن حريات يكفلها الدستور وحقوق يحميها القانون ويلزم ان تتضافر جهود الجميع على الدفاع عن هذه الحقوق وارسائها وتثبيتها ومنع الجميع من الاعتداء عليها .

ان مناهج التكفير التى سادت ردحا من الزمن وتربت عليها اجيال من ابنائنا هى التى فرخت هذا التطرف وانتجت هذا الداء الوبال ولايمكن

فى عهد الحريات والحكم المدنى ان نترك هذا الارهاب الفكرى يجد له مكانة بيننا ولابد ان يعرف الجميع انه لا محل فى العهد الجديد للاقصاء والابعاد والحجر على الافكار.