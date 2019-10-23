ساسة غربيون مرتشون.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثيرا مايسقط قادة الغرب وساسته فى امتحانات النزاهة والصدق وعدم استخدام ازدواجية المعايير فتراهم يغضون الطرف عن تجاوزات الطغاة ويسكتون عن اضطهاد الشعوب وقتل الابرياء بل يشاركون فى هذه الجرائم البشعة المستنكرة القبيحة ودوننا حرب اليمن التى ملأت مآسيها الآفاق وفاقت التصور وجعلت الكثيرين يستغربون نفاق الغرب الذى يدعو لحماية حقوق الانسان وفى نفس الوقت يورد السلاح القاتل الفتاك للدول المعتدية على الشعوب المستضعفة كفلسطين واليمن وليبيا الذين اكتووا بنيران الحروب التى تشنها عليهم الدول المعتدية ككيان الاحتلال الغاصب والسعودية والامارات وغيرها من دول العدوان التى تتلقى السلاح الفتاك من الغرب المنافق ويسعى بعض قادة الغرب المنافقين لنيل رضا الطغاة من حكام عالمنا العربى والاسلامى ولايجدون حرجا فى اخذ ملايين الدولارات كرشاوى منهم مع علمهم بان هؤلاء الطغاة المجرمون انما يجودون بامول ليست لهم وقد انتشرت الاخبار عن علاقات مشبوهة بين القذافى وساركوزى وبيرلسكونى اضافة الى العلاقات التى تم الكشف عنها بالتزامن مع جنازة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك اذ فجر رئيس سابق لجهاز الاستخبارات البريطاني قنبلة من العيار الثقيل واتهم شيراك بتلقي رشاوى هائلة من الدكتاتور العراقي المعدوم صدام حسين.

وادعى رئيس MI6 السابق السير ريتشارد ديرلوف في حديث لصحيفة “ميل” البريطانية قبل فترة أن “مبالغ تقدر إجمالا بخمسة ملايين جنيه استرليني (أكثر من 6.1 مليون دولار) دفعها صدام إلى شيراك تقف وراء معارضة الرئيس الفرنسي الذي قاد البلاد خلال فترة بين عامي 1995 و2007 للخطط الأمريكية-البريطانية لغزو العراق”.

وقال ديرلوف، عقب وفاة شيراك عن عمر ناهز 87 عاما، إنه كانت هناك “مؤشرات قوية” و”معطيات استخباراتية موثوق بها” لدى الولايات المتحدة وبريطانيا بأن شيراك تلقى أموالا من صدام لتمويل حملتيه الرئاسيتين عامي 1995 و2002.

وذكر رئيس الاستخبارات البريطاني السابق أن هذه الأموال أتت من ثروة صدام الشخصية إلى الرئيس الفرنسي عبر وسطاء، متحدثا عن “علاقات طويلة ليست رسمية بل شخصية” بين الزعيمين.

وتابع ديرلوف: “كان لدى شيراك علاقات مثيرة للجدل مع صدام حسين، وذلك يثير كثيرا من التساؤلات، مثل ماهي دوافع معارضته لمشروع القرار في الأمم المتحدة الخاص بتحضير التدخل. لم تكن هذه مسألة أخلاقية بل مسألة متعلقة بسمعته، لأنه إذا سُرّب ذلك فإنه كان سيضر بسمعته كسياسي”.

وردا على المقالات التذكارية التي تشيد بمواقف الرئيس الفرنسي السابق الراحل المعارضة لغزو العراق، وصف رئيس الاستخبارات البريطانية السابق شيراك بأنه كان “حيالا كان يقوم بمناورات عقلانية جدا”.

وأعرب شيراك عن معارضته المبدئية لغز العراق عام 20033 بدعوى امتلاك نظام صدام أسلحة الدمار الشامل (ما لم يثبت لاحقا) واستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي-بريطاني جاء لشرعنة التدخل العسكري، ما أدى إلى بروز توتر في العلاقات بين باريس وواشنطن.

وفي أول تعليق فرنسي على اعترافات ديرلوف، قالت المتحدثة باسم سفارة باريس في لندن أوريلي بونال إن “التاريخ أظهر أن شيراك اتخذ قرارا صحيحا”.

وانضم إلى هذا الموقف وزير الخارجية البريطاني السابق السير مالكولم ريفكيند، إذ قال إنه مهما كانت دوافعه الشخصية، كان يتعين على شيراك معارضة غزو العراق استجابة لإرادة المجتمع الفرنسي.

شيراك ليس وحده المرتشى فقد اشرنا الى بيرلسكونى وساركوزى وهناك عشرات من السياسيين الغربين المرتشين الذين آثروا تحصيل منافعهم الشخصية على حماية القيم وخانوا الشعارات التى يتمشدقون بها.