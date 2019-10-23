تفاؤل حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كان السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك متفائلا جدا وهو يخاطب الجمهور فى ذكرى ثورة اكتوبر بقوله ان أولوياتنا تحقيق جميع مطالب الشعب ونوعد المواطن بحل جميع مشاكله ، واشار إلى أن هموم وهواجس المواطنين هي همومنا وهواجسنا لأننا نمثِّل الشعب ونحمل مسؤوليته، خاصة في قضايا غلاء الأسعار، مبيناً أن الحكومة تعمل بجد لحلها على المستويين قصير وطويل المدى، وانها على دراية تامة بمشكلة المواصلات، مؤكدا وضع مقترحات عملية لحل مشكلة المواصلات سيراها الناس مقبل الأيام.

وقال د.حمدوك ” أن هناك الكثير من العوائق والعقبات تحيط بأعمال السلطة الانتقالية، وبعض هذه العقبات وُضعت عن عمد، مؤكدا العزم على تخطي هذه الصعاب مهما تعقَّدت، وعلى تجاوز هذه العوائق مهما كبُر حجمها، بفضل التماسك والتكاتف من أجل العبور”.

ليت السيد رئيس الوزراء ينتبه لافراطه فى التفاؤل الذى يمكن ان يقود الى نتيجة عكسية لاقدر الله لذا لابد ان يعى الرجل جيدا ان اطلاق وعد كبير جدا – كقوله أولوياتنا تحقيق جميع مطالب الشعب ونوعد المواطن بحل جميع مشاكله – سوف يجعله فى مرمى الانتقاد والمحاسبة من الجميع خاصة وان الرجل سوف يكون محط امال وانظار المحرومين والمعذبين الذين فعلت فيهم الانقاذ فعلها ودخلوا العهد الجديد بامال عراض لايمكن ان يقبلوا بتقزيمها فكيف وقد قال لهم حمدوك علانية انه سيعمل على حل جميع مشاكلهم وان اولوياته تحقيف جميع تطلعاتهم .

اعلم يا سيد حمدوك ان عقبات كبرى – موضوعية ومفتعلة – ستعترض طريقك وسوف يقوم كثيرون بعرقلة مسيرك والعمل على تعطيلك ولن نقول الكلام جزافا فهاهو الدكتور على الحاج قد قال قريبا ان الاسلاميين سوف يسقطون حكومتك فارجو ان لاتستهين بهم كما ارجو ان تكون منتبها لتحركات التيارات السلفية وخصوصا من سموا انفسهم بتيار نصرة الشريعة الذين اعلن احد قادتهم يوما – رئيس حزب دولة القانون الدكتور محمد على الجزولى – انهم ماضون بغير رجعة الى اسقاط حكومة الحرية والتغيير فنقول لحمدوك ان كان هؤلاء المجاهرين قد قالوا كلمتهم صراحة فان اضعافهم يعملون فى الخفاء ويسعون للاضرار بالبلد فكن حذرا منهم واعمل بواقعية واترك الافراط فى التفاؤل ياسيدى