كشفت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادها لتقبل خيانة زوجها لها وذلك اذا حقق في خيانته لها شرطا وهو أن يخونها مع امرأة أجمل منها حيث قالت:(خوني مع واحدة اسمح مني ما ممكن تخوني مع واحدة شينة).
وأضافت الناشطة المشهورة في مواقع التواصل بلقب (الزولة الدسيسة) بان رجلها اذا خانها مع فتاة اجمل منها ستقوم بتحيته وذلك في قولها: (لو خنتني مع واحدة اسمح مني اقسم بالله احييك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :فتاة تضع اغرب شرط لتقبل الخيانة من الرجل وتقسم بالله بانها ستقوم بتحية من خانها مع امرأة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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