أمر قبض لمدير تلفزيون السودان السابق ومعد ومخرج خفافيش الظلام

أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات، أمًرا بالقبض على مدير التلفزيون السابق، اسماعيل عيساوي عل خلفية برنامجي (خفافيش الظلام) و(الخرطوم تنتحب) .

ووفقًا للحدث، قال المتحدث باسم لجنة الدعم القانوني بالجبهة الديمقراطية للمحامين عثمان البصري) عن عدم رد مدير التلفزيون الحالي ابراهيم البزعي على خطاب رسمي يستفسر عن اسم معد ومخرج البرنامجين. موضحا بأن الاجراءات تسير بصورة جيدة وانهم كهيئة اتهام سيمضون في القضية حتى يقول القضاء كلمته.

وفي وقت سابق، كشف المحامي عثمان البصري عن رفع دعوى جنائية في مواجهة تلفزيون السودان لعرضه فيلم خفافيش الظلام المسيئ للثوار .

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وكان التلفزيون السوداني قد بث فيلماً وثائقياً عقب فض اعتصام القيادة العامة، مدته 12 دقيقة حمل عنوان «خفافيش الظلام»، وفي مقدمته قال إن كوادر من الحزب الشيوعي سعت لاختطاف الثورة السودانية.

وأظهر مقطعاً لإحدى الشابات السودانيات أثناء الإعتصام: وكتب مخرج الفيلم المجهول الاسم: «عبثوا بكرامة المرأة، ابتذلوا وقارها، فجعلوها أضحوكة يحملها الشباب على الأكتاف.

وأشار الفيلم إلى أن المخدرات والخمور توفر مجاناً في ميدان الاعتصام، وكذلك الزنا والقيام بأفعال فاضحة ومخلة والتحدث بعبارات نابئة وفقاً للفيلم الذي أثار حفيظة قطاع واسع من المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة.

وعقب تشكيل الحكومة، قرر مجلس الوزراء إعفاء المدير العام للتلفزيون القومي إسماعيل عيساوي من منصبه، وتكليف مدير الإدارة العامة للبرامج ابراهيم البزعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)