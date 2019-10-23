بالفيديو :حمدوك يرفض مناقشة انضمام السودان لاتفاقيات حقوق الانسان

التاريخ: 23-أكتوبر-2019
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أكد وزير العدل بالحكومة الانتقالية الاستاذ نصر الدين سعي الحكومة للانضمام لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان مشيرا الى ان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك رفض مناقشة هذا الامر المتعلق بانضمام السودان لاتفاقيات حقوق الانسان موجها بضرورة التوقيع والمصادقة عليها دون نقاش.
وأشار نصر الدين الى اصرار رئيس الوزراء بضرورة الانضمام للاتفاقيات الدولية موضحا بان هذا الاصرار برز خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي كان بصدد مناقشة الاتفاقيات التي سيوقع عليها السودان موضحا بان حمدوك رفض النقاش حول الموضوع موجها بضرورة الانضمام للاتفاقيات الدولية دون نقاش حيث قال:(كنا جلسنا في نقاش في مجلس الوزراء للحديث عن الاتفاقات الدولية المفترض ننضم ليها المتعلقة بحقوق الانسان دكتور حمدوك قال نحن ما دايرين نناقش الموضوع دا ننضم لكل الاتفاقيات).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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