أعلنت وكالة الآنباء الحكومية الروسية "تاس"، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية، أبلغ وزير الدفاع الروسي، بأن قواته تساعد الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية في شمال سوريا, وناقش وزير الدفاع الروسي، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية تطبيق الأكراد للاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وكالة تاس: قائد قوات سوريا يبلغ وزير الدفاع الروسي بأن قواته تساعد الشرطة العسكرية شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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