عاجل.. الملك سلمان يعفي وزير الخارجية من منصبه ويعين خليفة له

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين بإعفاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله لتولي هذه الحقيبة.
ونص الأمر الملكي (رقم أ / 104) الصادر عن العاهل السعودي في هذا السياق، مساء اليوم الأربعاء، على إعفاء العساف من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية، مع إبلاغ الجهات المختصة بهذا القرار "لاعتماده وتنفيذه"، نقلًا عن وكالة الآنباء السعودية "واس".
وعين العاهل السعودي بأمر آخر العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء في المملكة.
وتم تعيين العساف وزيرا للخارجية السعودية بقرار من الملك سلمان يوم 27 ديسمبر 2018 ليحل محل سلفه، عادل الجبير، الذي تولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية ليكون أول مسؤول يتولى هذه الحقيبة.
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