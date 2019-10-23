عاجل.. السعودية تصدر أمرا ملكيا جديدا (تعرف عليه)

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بتعيين إبراهيم العساف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لما أفادت به فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

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